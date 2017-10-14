Вакарчук зворушливо привітав українців із Днем Захисника

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав українців із Днем Захисника та подякував усім, хто захищає державу щодня, у холод і спеку.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Twitter.

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"Сьогодні День Захисника України! Подякуймо всім тим, хто захищає нашу державу просто зараз! Кожного дня. В холод і спеку. Щиро та впевнено!" – підкреслив митець.

Сьогодні День Захисника України! Подякуймо всім тим,хто захищає нашу державу просто зараз! Кожного дня. В холод і спеку. Щиро і впевнено! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 14 жовтня 2017 р.

До слова, Святослав Вакарчук проведе семестр у Стенфордському університеті у США, де читатиме лекції та братиме участь у низці заходів.