Вакарчук зворушливо привітав українців із Днем Захисника
21:40, 14 жовтня 1608 Читать новость на русском
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Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав українців із Днем Захисника та подякував усім, хто захищає державу щодня, у холод і спеку.
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Twitter.
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"Сьогодні День Захисника України! Подякуймо всім тим, хто захищає нашу державу просто зараз! Кожного дня. В холод і спеку. Щиро та впевнено!" – підкреслив митець.
До слова, Святослав Вакарчук проведе семестр у Стенфордському університеті у США, де читатиме лекції та братиме участь у низці заходів.
Джерело: 24 Канал
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