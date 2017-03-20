Вандали понищили унікальну спадщину людства

Невідомі зіпсували стародавні наскальні малюнки на платі Еннеді, що у пустелі Сахара, – вони обмалювали їх графіті.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на слова міністра культури Чаду Махамата Салеха Харуна.

За його словами, витівка вандалів є трагедією і образою всієї історії і пам'яті жителів Чаду.

Додамо, що понищеним наскальним малюнкам, які розташовані Плато Еннеді близько 8 тисяч років.

Плато Еннеді оголочили об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2016 році.

Читайте також: Видовищне диво природи з "Гри престолів" обвалилося: фото