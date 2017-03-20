23:06
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, сьогодні
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Рейдерський напад на пансіонат. Звинувачення Порошенка
Випуск новин
22:09, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Вандали понищили унікальну спадщину людства

22:59, сьогодні 40
Плато Еннеді,
Плато Еннеді, / Getty Images

Невідомі зіпсували стародавні наскальні малюнки на платі Еннеді, що у пустелі Сахара, – вони обмалювали їх графіті.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на слова міністра культури Чаду Махамата Салеха Харуна.

За його словами, витівка вандалів є трагедією і образою всієї історії і пам'яті жителів Чаду.

Додамо, що понищеним наскальним малюнкам, які розташовані Плато Еннеді близько 8 тисяч років.

Плато Еннеді оголочили об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2016 році.

Читайте також: Видовищне диво природи з "Гри престолів" обвалилося: фото

Теги: ЮНЕСКО Історія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Принципы честного человека не позволят жать руку
сьогодні, 22:02 Принципы честного человека не позволят жать руку "регионалу"
Юрий Касьянов 327
Про дивну логіку влади і викриту змову
сьогодні, 21:30 Про дивну логіку влади і викриту змову
Богдан Яременко 1049
сьогодні, 21:01 "На камеру": як тепер відбуватиметься техогляд автомобілів
Анна Косинська 888
Стоп-кран від МВФ: причини і наслідки призупинення надання кредиту Україні
сьогодні, 20:02 Стоп-кран від МВФ: причини і наслідки призупинення надання кредиту Україні
Інна Жолобович 1378
Жартувати і позичати гроші треба раптово: ТОП-12 найяскравіших цитат Девіда Рокфеллера
сьогодні, 19:08 Жартувати і позичати гроші треба раптово: ТОП-12 найяскравіших цитат Девіда Рокфеллера
1514
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Біля будинку Захарченка в Донецьку чимало "КамАЗів", – журналіст
 1 лютого , 16:55
Фото дня. Перед носом у терористів розгорнули синьо-жовтий стяг
 24 грудня 2016 , 19:12 7
Луценко розповів, коли Росія почала вводити свої війська в Україну
 23 січня , 08:33 2
Моторошне ДТП на Рівненщині: вантажівка розчавила легковик, є загиблі
 29 листопада 2016 , 14:10
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук