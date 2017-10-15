Вандали зруйнували пам'ятний знак воїнам АТО у Костянтинівці

Пам’ятний знак трьом місцевим мешканцям, які загинули під час АТО, зруйнували вандали. Він не простояв у місті навіть вихідні.

Пам’ятний знак у сквері Афганців у Костянтинівці відкрили на честь трьох загиблих місцевих мешканців, що брали участь в АТО у п’ятницю, 13 жовтня, напередодні Дня захисника України. Встановили пам’ятник на кошти членів Костянтинівського центру учасників бойових дій та волонтерів АТО.

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Однак вже за добу пам’ятник було зруйновано невідомими вандалами, повідомляють "Новини Донеччини".

"Відкрито справу за статтею 194 Кримінального Кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Зараз постамент знаходиться на реконструкції", – розповіла прес-офіцер Костянтинівського відділення поліції Хатія Арабулі.

Мешканці міста вимагають перенести цей знак до державної установи, адже там є охорона та камери.

До слова, пам’ятник УПА сплюндрували також у Харкові.