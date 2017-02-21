Вантажівка з бійцями АТО підірвалась на Донбасі

Сім українських військових отримали травми внаслідок підриву вантажівки.

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"7 військових були травмовані внаслідок підриву вантажівки на невідомому вибуховому пристрої. Цей інциндент стався біля Лебединського (село на Донеччині, – "24")", – повідомив Мотузяник.

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Нагадаємо, рашіне у прес-центрі штабу АТО повідомили, що на Донбасі за минулу добу 2 військових отримали поранення, ще 7 – травми.