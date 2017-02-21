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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Вантажівка з бійцями АТО підірвалась на Донбасі

15:12, сьогодні 1457 Читать новость на русском
Військові біля вантажівки
Військові біля вантажівки / inforesist.org

Сім українських військових отримали травми внаслідок підриву вантажівки.

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"7 військових були травмовані внаслідок підриву вантажівки на невідомому вибуховому пристрої. Цей інциндент стався біля Лебединського (село на Донеччині, – "24")", – повідомив Мотузяник.

Читайте також: У лікарні помер ще один рятувальник, якого привезли з Авдіївки

Нагадаємо, рашіне у прес-центрі штабу АТО повідомили, що на Донбасі за минулу добу 2 військових отримали поранення, ще 7 – травми.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Вибух Збройні Сили України
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