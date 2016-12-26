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Вантажівка загорілась на Львівщині, водій загинув

11:48, сьогодні 558 Читать новость на русском
ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині / pmg.ua

Поблизу міста Буськ, що на Львівщині, вночі спалахнула машина.

За даними поліції, під час руху 64-річному водію раптово стало погано. Він зупинив автомобіль, вийшов з нього і раптово помер.

Потім через перегрів елементів автомобіля загорілася його вантажівка. Вогонь повністю знищив кабіну та двигун автомобіля.

Всі причини трагедії наразі з'ясовують правоохоронці.

Помер чоловік. За попередніми даними, від серцевого нападу. Швидше за все, йому стало погано, він вийшов з кабіни, не виключив двигуна, проводка загорілася, відповідно, сталася пожежа,
– прокоментувала речниця поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

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Теги: Україна Жертви Львів Аварії та ДТП Пожежа
Джерело: 24 Канал
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