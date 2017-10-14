Варіантів два: або снайпер, або медик, – українська військова про стереотипи щодо жінок на фронті

Про це розповіла снайперкиня Української добровольчої армії Олена Білозерська.

За її словами, друга жіноча професія на фронті – це снайпер, пише "Радіо Свобода". Першою вважається медик.

Але поділ виключно на медиків чи снайперів – всього лиш стереотипи, адже жінки в українській армії "ким тільки не воюють".

Коли бачать на передку дівчинку чи жінку у камуфляжі, зі зброєю, у формі, у розгрузці і так далі, відразу питають: ти – медик? Якщо не медик, значить снайпер. Це, звичайно, стереотип. Зараз жінки воюють вже і кулеметниками, і саперами, ким тільки не воюють.,

– розповіла Білозерська.

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