Варіантів два: або снайпер, або медик, – українська військова про стереотипи щодо жінок на фронті
16:58, сьогодні 515 Читать новость на русском
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Про це розповіла снайперкиня Української добровольчої армії Олена Білозерська.
За її словами, друга жіноча професія на фронті – це снайпер, пише "Радіо Свобода". Першою вважається медик.
Але поділ виключно на медиків чи снайперів – всього лиш стереотипи, адже жінки в українській армії "ким тільки не воюють".
Коли бачать на передку дівчинку чи жінку у камуфляжі, зі зброєю, у формі, у розгрузці і так далі, відразу питають: ти – медик? Якщо не медик, значить снайпер. Це, звичайно, стереотип. Зараз жінки воюють вже і кулеметниками, і саперами, ким тільки не воюють.,
– розповіла Білозерська.
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Джерело: 24 Канал
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