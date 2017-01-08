Варшава вільна від расизму, – у Польщі пройшли антирасистські мітинги

Саме з таким гаслом сьогодні у центрі Варшави стартувала загальнонаціональна акція на підтримку іноземців.

Люди прийшли підтримати представників різних національностей, які живуть у Польщі. Організатори акції хочуть привернути увагу до подій 31 грудня, коли у містечку Елк зарізали чоловіка.

За версією поліції, його вбив власник місцевого закладу для харчування за те, що клієнт не заплатив за випивку.

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Після цього випадку масово почали трощити заклади харчування по всій країні, де власниками є іноземці. Активісти запевнили, що влада ніяк не реагує. Тому ініціативу виріши взяти у свої руки.