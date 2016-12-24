Василь Ломаченко назвав ім’я свого наступного принципового суперника

А також можливі дату та місце бою.

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко розповів про те, що наступний його поєдинок буде проти мексиканця Орландо Салідо в 20-х числах березня.

Мій наступний бій буде проти Салідо. Поки це попередня інформація, але сподіваюся нічого не зміниться. Бій пройде в 20-х числах березня. Розглядається Лас-Вегас чи Лос-Анджелес, там, де велика мексиканська діаспора,

– розповів Ломаченко.

Це відбулося під час презентації документального фільму "ЛомУс" про самого Ломаченка та не менш відомого Олександра Усика.

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Варто відзначити, що Салідо залишається єдиним боксером, який завдав поразки Ломаченку в професійному рингу.



Сам бій проти Салідо є одним з пріоритетних для українського "Хай-Тека".