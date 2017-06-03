Василь Ломаченко розповів, коли проведе наступний бій
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Василь Ломаченко поділився інформацією про те, що його наступний бій напевне відбудеться вже у серпні.
Про це боксер повідомив у своєму Іnstagram.
Хто стане його суперником, Ломаченко не розповів. Утім, найімовірніше, це буде Орландо Салідо.
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Цей мексиканець три роки тому завдав Василю єдиної поразки на професійному рингу. Тож промоутера хайтека наполягають на тому щоб українець повернув цей борг.
Джерело: 24 Канал
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