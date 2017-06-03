Василь Ломаченко розповів, коли проведе наступний бій

Василь Ломаченко поділився інформацією про те, що його наступний бій напевне відбудеться вже у серпні.

Про це боксер повідомив у своєму Іnstagram. Not confirmed yet but looking to fight in August. #boxing #august Допис, поширений Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Чер 2, 2017 о 3:22 PDT Хто стане його суперником, Ломаченко не розповів. Утім, найімовірніше, це буде Орландо Салідо. Читайте також: Forbes прогнозує Василю Ломаченку статус найбільш високооплачуваного боксера світу Цей мексиканець три роки тому завдав Василю єдиної поразки на професійному рингу. Тож промоутера хайтека наполягають на тому щоб українець повернув цей борг.

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