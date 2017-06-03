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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Василь Ломаченко розповів, коли проведе наступний бій

13:51, сьогодні 59 Читать новость на русском

Василь Ломаченко поділився інформацією про те, що його наступний бій напевне відбудеться вже у серпні.

Про це боксер повідомив у своєму Іnstagram.

Not confirmed yet but looking to fight in August. #boxing #august

Допис, поширений Lomachenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

Хто стане його суперником, Ломаченко не розповів. Утім, найімовірніше, це буде Орландо Салідо.

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Цей мексиканець три роки тому завдав Василю єдиної поразки на професійному рингу. Тож промоутера хайтека наполягають на тому щоб українець повернув цей борг.

Теги: Україна Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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