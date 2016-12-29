Василь Ломаченко визнаний боксером року виданням Fightnews

Чемпіонський пояс, дві перемоги та вдалі бої Василя Ломаченка не залишили нікого байдужими у боксерському світі. Відтак український спортсмен наприкінці 2016 року продовжує збирати заслужені нагороди.

Цього разу звання кращого боксера року Ломаченко здобув від авторитетного видання Fightnews.

Журналісти видання відмітили, що Василь перейшов із напівлегкої ваги і у бої за чемпіонський пояс просто зніс із рингу тодішнього володаря поясу WBO Роккі Мартінеса. І іншому поєдинку він цей титул захистив, коли за 7 раундів домінував над Ніколасом "Сокира" Мартінесом.

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Слід зазначити, до цього Ломаченко отримав титул найкращого боксера світу у 2016 році від видання Вoxingnews24.