Ватажки бойовиків прибули до Криму з "політичними заявами"

Плотницкий і Захарченко / Фото з відкритих джерел

Ватажки бойовиків Ігор Плотницкий і Олександр Захарченко прибули до Криму для того, щоб зробити "ряд політичних заяв".

Про це повідомив "заступник голови Російської общини Криму" Андрій Козенко, повідомляють РИА Новости. Плотницкий і Захарченко запланували спільну прес-конференцію з представниками окупантської влади півострова, мітинг в Сімферополі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, присвячений річниці Переяславці раді, а також форум слов'янської єдності "З Росією навіки". "На форумі ми зробимо ряд політичних заяв, де російська громада Криму підпише угоду про співпрацю з громадським об'єднанням "Мир Луганщині", – Козенко. Читайте також: Як терористи Донбасу готуються до війни з Україною: з'явилося відео

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