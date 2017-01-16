Ватажки бойовиків прибули до Криму з "політичними заявами"

Ватажки бойовиків Ігор Плотницкий і Олександр Захарченко прибули до Криму для того, щоб зробити "ряд політичних заяв".
Про це повідомив "заступник голови Російської общини Криму" Андрій Козенко, повідомляють РИА Новости.
Плотницкий і Захарченко запланували спільну прес-конференцію з представниками окупантської влади півострова, мітинг в Сімферополі біля пам'ятника Богдану Хмельницькому, присвячений річниці Переяславці раді, а також форум слов'янської єдності "З Росією навіки".
"На форумі ми зробимо ряд політичних заяв, де російська громада Криму підпише угоду про співпрацю з громадським об'єднанням "Мир Луганщині", – Козенко.
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