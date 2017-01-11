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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Ватажок "ДНР" відправляє студентів зводити будинки

17:57, сьогодні 298 Читать новость на русском
Руїни на Донбасі
Руїни на Донбасі / Getty Images

Зведенням будинків для жителів селища Кожевня (непідконтрольна Україні частина Донецької області) займатимуться студенти.

Так вирішив сьогодні, 11 січня, глава "ДНР" Олександр Захарченко під час зустрічі з ректорським складом вишу-двійника Донбаської національної академії будівництва і архітектури, повідомляє "Новости Донбасса".

За даними ЗМІ сепаратистів, у відновленні селища Кожевня братимуть участь студентські будзагони. Більше подробиць участі молоді не уточнюється.

Всього планується побудувати 20 будинків для жителів селища. Приблизна площа кожного будинку буде близько 100 кв. м... Протягом двох місяців ми готові приступити до зведення будинків,
– заявив "ректор" академії Євген Горохов.

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Зазначимо, що така ініціатива не є новою для членів "ДНР". З такими ідеями в Донецьку виступали ще в 2014 році.

Незаконна організація "ЛНР" раніше ініціювала студентські будзагони на території Росії.

Теги: Україна Війна на Донбасі студенти
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