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Ватажок "ДНР" Захарченко заявив про розвиток дискусії щодо "Малоросії"

14:32, сьогодні 1418 Читать новость на русском
Захарченко просуває свою
Захарченко просуває свою "Малоросію" / Getty Images

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що дискусія про створення "нової держави" "Малоросія" триває та вже отримані мільйони відгуків.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Цей проект ("Малоросія") обговорюється вже на рівні політтехнологів, союзних експертів. Ми запропонував вихід із ситуації, яка склалася. Це тема для дискусії. Ми отримали вже мільйони пропозицій, реплік, критики багато було", – сказав Захарченко.

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Ватажок бойовиків "ДНР" зазначив, що критика нібито стосувалася самої назви "нової держави" та місця розташування "столиці".

"Уже склалася дискусія, і це важливо", – додав Захарченко.

Нагадаємо, 18 липня ЗМІ почали активно поширювати заяву ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка про створення "республіки" під назвою "Малоросія", яка стає, нібито, правонаступницею України.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що ідея "Малоросії" виникла саме в Москві, а Захарченко лише передає кремлівські послання.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі "Малоросія" Захарченка
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