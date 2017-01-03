Ватажок "Ісламської держави" проник до Європи під виглядом біженця, – ЗМІ

Один з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" проник до Європи разом з 400 терористами під виглядом біженців.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерела в італійських спецслужбах.

Мовиться про загін, який очолює албанський джихадист Лавдрим Мухаджері, також відомий під ім'ям Абу Абдулла аль-Косова. Останній є одним з високопоставлених командирів "ІДІЛ".

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Мухаджері з'явився в Сирії в кінці 2012 року і кілька разів був помічений на пропагандистських відео "ІДІЛ". Він погрожував організувати теракт проти національної збірної Ізраїлю з футболу, державних інститутів Косово, а також сербських православних храмів.