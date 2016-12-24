Ватикан на Різдво подарує Україні 6 мільйонів

У день католицького Різдва, 25 грудня, від імені Папа Римського Франциска Україні виділять перший транш гуманітарної допомоги у розмірі шести мільйонів євро.

Гроші зібрали на заклик Папи Римського у церквах по всій Європі, повідомляє Німецька хвиля.

Кошти спрямують на потреби понад двох мільйонів українців, насамперед у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У липні 2016 року Ватиканом був створений спеціальний комітет, який базується у Запоріжжі і який відбирав для фінансування програми гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій на Донбасі.

Гроші, що їх перерахує Ватикан, будуть розподілені між 20 масштабними проектами та 39 дрібнішими ініціативами, і спрямовані насамперед на потреби лікування, а також на продукти харчування, засоби гігієни та житло.

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