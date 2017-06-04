ВАЗ на великій швидкості влетів у дерево: багато загиблих

Вранці 4 червня на трасі Спаське-Вилкове сталася страшна аварія, яка забрала життя чотирьох людей. Водій ВАЗ-2101 виїхав з дороги і влетів у дерево.

Про це пише місцеве видання "Бессарабія INFORM".

Загинуло 4 людей

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Внаслідок аварії четверо людей загинуло на місці, ще один поранений зараз у лікарні.

Від сильного удару авто перетворилось на купу металобрухту. Щоб витягнути тіла загиблих, довелося викликати рятувальників та витягяти трупи за допомогою спеціального інструменту.

За словами пасажира, що вижив, компанія поверталася з нічної риболовлі і водій заснув за кермом.

Авто перетворилось на купу металобрухту