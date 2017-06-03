Важка доба на фронті. Серед українських захисників є поранені

З початку доби (3 червня) бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ в зоні АТО. Декілька ворожих мін знову влучили у житлові квартали прифронтового населеного пункту.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

Приморський напрямок. Бойовики двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по українських опорних пунктах в районі Богданівки. Згодом з мінометів калібру 82 мм обстрілювали позиції сил АТО поблизу Чермалика, Водяного та Мар'їнки. З такого ж озброєння терористи два рази відкривав вогонь по українських військових, котрі тримають оборону неподалік Красногорівки.

Під час обстрілу Красногорівки декілька ворожих мін знову влучили у житлові квартали. Одна міна розірвалась у подвір'ї місцевої загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. Ще дві міни розірвалися біля житлового будинку у провулку Східний. Одна місцеве жителька отримала поранення, її госпіталізували.

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Донецький напрямок. Окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї різного калібру в районі Авдіївки. На тому ж напрямку проросійські бойовики ближче до вечора били з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї по одному з опорних пунктів сил АТО неподалік Невельського.

Луганський напрямок. Терористи обстріляли з автоматичних станкових гранатометів українські укріплення біля Кримського.

В результаті бойових дій один український військовослужбовець зазнав поранень.