Важливі факти про права жінок, які мало хто знає

8 березня – це не свято квітів і подарунків, це день боротьби за жіночі права. Мало хто знає, лише 1% власності у всьому світі належить жінкам. Або про те, що в Україні жінці заборонено бути машиністкою поїзда метро. Чи хоча б той факт, що шанси бути звільненою під час кризи у жінки вдвічі вищі.

Організатори проекту Heinrich-Böll-Stiftung підготували кілька промовистих фактів, які доводять, що жінки продовжують боротись за свої права. Дивіться також: Фото, що руйнує стереотипи. Чоловік проводжає дружину на фронт