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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Важливі факти про права жінок, які мало хто знає

00:57, сьогодні 132 Читать новость на русском
Боротьба за права жінок триває
Боротьба за права жінок триває / Фото з відкритих джерел

8 березня – це не свято квітів і подарунків, це день боротьби за жіночі права. Мало хто знає, лише 1% власності у всьому світі належить жінкам. Або про те, що в Україні жінці заборонено бути машиністкою поїзда метро. Чи хоча б той факт, що шанси бути звільненою під час кризи у жінки вдвічі вищі.

Організатори проекту Heinrich-Böll-Stiftung підготували кілька промовистих фактів, які доводять, що жінки продовжують боротись за свої права.

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Теги: Україна 8 березня
Джерело: 24 Канал
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