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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Важливо, що цю брехню Москви в суді чує весь світ, – Геращенко про Гаагу

13:38, сьогодні 407 Читать новость на русском
Ірина Геращенко закликає конспектувати все, що говорить у Гаазі Росія
Ірина Геращенко закликає конспектувати все, що говорить у Гаазі Росія / Обозреватель

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала російську делегацію в міжнародному суді ООН в Гаазі брехунами.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Отже, в міжнародному суді ООН в Гаазі росіяни заявили, що зброя лежала в шахтах. Згідно з цією логікою, там лежав і "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг"... В шахтах лежали новітні "Гради", "Буратіно" і інша смертоносна зброя, тому в шахти не пускають місію СММ ОБСЄ. Друзі, слухаємо трансляцію, конспектуємо, це важливо для розвінчування кожного слова російської брехні. І як важливо, що цю брехню, яку сміють озвучувати московські брехуни тепер в суді, чує весь світ", – написала Геращенко.

Читайте також: Росія в Гаазі озвучила відмовки щодо свого "Буку" на Донбасі

Нагадаємо, 7 березня Росія у Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську або залишену Збройними силами України.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Ірина Геращенко Суд Україна - Росія Гаазький трибунал
Джерело: 24 Канал
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