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Важливо знати. Як правильно харчуватись взимку

07:02, сьогодні 614 Читать новость на русском
Важливо знати. Як правильно харчуватись взимку
/ Фото з відкритих джерел

У зимовий період, хочемо ми чи ні, але доводиться змінювати свій раціон. При цьому треба враховувати потреби нашого організму. Як правильно харчуватись взимку – про це далі.

Про це пише видання cosmo.com.ua.

Свій зимовий ранок варто починати зі склянки теплої води з лимоном - це розігріє організм і покращить травлення.

Взимку ми зазвичай скорочуємо споживання свіжих фруктів. Цього допускати не можна. Завжди поповнюйте запаси фруктів. При цьому зберігайте їх не в холодильнику, а в мисці на кухонному столі, тоді ці фрукти буде приємніше їсти. І не хвилюйтесь. При кімнатній температурі вони за кілька днів не зіпсуються.

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Перед кожним прийомом їжі бажано провести маленьку спортивну розминку – присідань чи стрибків буде достатньо. Це допоможе покращити травлення.

У холодний зимовий період краще обмежити вживання молочних продуктів, особливо це стосується твердих сирів.

Налягайте на зелень. Це додасть вам енергії, покращить травлення та поповнить запас вітамінів.

Теги: LifeStyle Здорове харчування
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