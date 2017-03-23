Вбитий біля готелю у Києві – екс-депутат Держдуми Росії, – політик

Чоловік, якого вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві – колишній депутат російської Держдуми Денис Вороненков.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп від БПП Дмитро Білоцерковець.

"Убитий годину тому біля готелю "Прем'єр Палац" (розстріляли) – колишній депутат російської держдуми Вороненков Денис, який прийняв українське громадянство і дав показання проти Януковича", – йдеться у повідомленні.

Глава поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про те, що загиблим виявився екс-депутат Держдуми РФ.

Нагадаємо, 23 березня на розі вулиць Шевченківської та Пушкінської у Києві біля готелю "Прем'єр Палас" було застрелено двох людей.