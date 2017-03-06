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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Вбитий у Сирії російський військовий раніше міг воювати на Донбасі

16:51, сьогодні 448 Читать новость на русском
Могила загиблого Івана Слишкіна
Могила загиблого Івана Слишкіна / Znak.com

Російський військовий Іван Слишкін, про загибель якого в Сирії стало відомо в понеділок, служив у рядах незареєстрованої "Приватної військової компанії Вагнера", яка раніше засвітилася в агресії на Донбасі.

Про це повідомляє "РБК" з посиланням на колишнього товариша по службі Слишкіна.

Співрозмовник видання розповів, що Слишкін проходив підготовку на базі в Молькіно в Краснодарському краю, де тренується "Приватна військова компанія Вагнера".

Дівчина загиблого військовослужбовця Крістіна Гайнутдінова також розповіла виданню, що 10 січня Слишкін вирушив до Краснодара. Вона наголосила, що він підписав договір про нерозголошення і не говорив їй про "ПВК Вагнера". За словами Гайнутдінової, під час відрядження Слишкіна до Сирії про службу вони не розмовляли, оскільки "усі його телефони прослуховувалися".

Нагадаємо, 12 лютого 2017 року в Сирії Івана Слишкіна убив снайпер.

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Росії Війна у Сирії Втрати
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