Вбивчий флешмоб добрався до Львова: школярка перерізала собі вени

У Львові школярка перерізала собі вени, виконуючи завдання небезпечної спільноти однієї із соціальних мереж.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає прес-служба міської ради.

Він закликав батьків та підлітків бути особливо пильними, через популярність небезпечних "ігор", які поришюються соціальними мережами з Росії.

"У Львові вже є перший випадок госпіталізації школярки, яка порізала собі вени, виконуючи завдання гри", – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Додамо, на Херсонщині правоохоронцям вдалось запобігти можливому самогубству 17-річних дівчат, які долучились до небезпечного флешмобу у соцмережах.



До слова, 16 лютого радник глави МВС Зорян Шкіряк заявив, що в Україні потрібно заборонити "Вконтакте" та "Однокласники".