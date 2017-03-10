Вбивства на Майдані: з’явилося нове відео реконструкції подій (18+)

В інтернет виклали третю частину документального фільму "Висота "Жовтневий", де здійснена реконструкція подій Революції Гідності в лютому 2014 року.
Фільм опублікували українські волонтери з Talionis Group на YouTube.
Зазначимо, що опубліковані події трапилися 20 лютого та охоплюють час від 10:58 до 17:31.
Увага! На відео присутні кадри, не рекомендовані для перегляду людям зі слабкою психікою!
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Журналіст Юрій Бутусов публікував у своєму Facebook інформацію про постраждалих того дня активістів та вбитих людей із зазначенням часу розстрілів.