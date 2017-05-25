Вбивство мотоцикліста у Києві: поліція підозрює віце-чемпіона світу з сумо

У розстрілі мотоцикліста у Києві правоохоронці підозрюють віце-чемпіона світу з боротьби сумо Дмитра Слєпченка.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на власні джерела.

У Києві оголошено план-перехоплення – правоохоронці шукають автомобіль Seat Leon білого кольору.

Як відомо, Дмитро Слєпченко у 2012 році під час виборів брав участь у сутичках біля 223 ОВК, де за мандат депутата змагалися лідер громадського руху "Кияни передусім!" Віктор Пилипишин і кандидат від партії "Свобода" Юрій Левченко.

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Нагадаємо, ввечері 24 травня на Харківському шосе у Києві відбулася стрілянина, внаслідок чого водій мотоцикла загинув на місці.



В рамках оперативних заходів вдалось встановити, що підозрюваний пересувався на автомобілі марки Seat. Поліція оголосила у Дніпровському районі Києва план-перехоплення.