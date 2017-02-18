Вбивство поліцейських в Дніпрі: Пугачов хоче вийти з "клітки"

Колишній "торнадівець" Олександр Пугачов, якого звинувачують у вбивстві патрульних, відмовився давати свідчення у суді.

Про це він заявив під час розгляду справи, повідомляє Радіо Свобода.

Пугачов зазначив, що право на відмову давати свідчення передбачене Конституцією.

Окрім того, Пугачов протестує проти утримання його у спеціальній металевій клітці зі склом.

За словами адвоката обвинуваченого Артема Ходюша, його підзахисний невдоволений умовами утримання у залі суду під час процесу – у металевій клітці, це принижує його честь і гідність.

Однак судді, порадившись, це клопотання відхилили.

Наступне судове засідання заплановане на 3 березня. Суд розпочне заслуховувати потерпілих.

Нагадаємо, вранці 25 вересня у Дніпрі було скоєно жахливе вбивство двох патрульних. Колишній боєць батальйону "Торнадо" влаштував стрілянину з поліцейськими. Патрульний Артем Кутушев загинув на місці, а його колега – Ольга Макаренко від отриманих травм померла у лікарні.