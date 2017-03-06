Вбивство посла Росі: в Туреччині арештували пов'язану з кілером росіянку

У Туреччині заарештували пов'язану із вбивцею російського посла Андрія Карлова росіянку.

Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Заарештовану росіянку звуть Катерина, їй 33 роки. За версією слідства, жінка підтримувала телефонні контакти із вбивцею до кінця листопада, а також спілкувалася з ним через месенджер WhatsApp.

За даними видання, росіянка також причетна до організації інтимних послуг у п'ятизіркових готелях в Анкарі.

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Російське посольство в Анкарі не змогло надати оперативний коментар у зв'язку з арештом росіянки.

Нагадаємо, 19 грудня увечері в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.



Згодом з'ясувалося, що посла Росії в Туреччині Андрія Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.



Раніше турецькі правоохоронці затримала організатора виставки, на якій розстріляли дипломата.