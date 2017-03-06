11:39
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 10:00: Гаазький суд. Протести в Румунії
Випуск новин
10:49, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вбивство посла Росі: в Туреччині арештували пов'язану з кілером росіянку

10:10, сьогодні 433 Читать новость на русском
Росіянка Катерина пов'язана із вбивцею Андрія Карлова
Росіянка Катерина пов'язана із вбивцею Андрія Карлова / Hurriyet

У Туреччині заарештували пов'язану із вбивцею російського посла Андрія Карлова росіянку.

Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Заарештовану росіянку звуть Катерина, їй 33 роки. За версією слідства, жінка підтримувала телефонні контакти із вбивцею до кінця листопада, а також спілкувалася з ним через месенджер WhatsApp.

За даними видання, росіянка також причетна до організації інтимних послуг у п'ятизіркових готелях в Анкарі.

Читайте також: Вбивство посла Росії: зрозуміло про причини і наслідки злочину

Російське посольство в Анкарі не змогло надати оперативний коментар у зв'язку з арештом росіянки.

Нагадаємо, 19 грудня увечері в Анкарі розстріляли посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Згодом з'ясувалося, що посла Росії в Туреччині Андрія Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.

Раніше турецькі правоохоронці затримала організатора виставки, на якій розстріляли дипломата.

Теги: арешт Розслідування Вбивство посла Росії Туреччина
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
сьогодні, 11:02 Знаете, что такое новый Майдан, или еще точнее – продолжение Майдана?
Сергій Гайдай 744
Оригінальні привітання з 8 березня
сьогодні, 10:02 Оригінальні привітання з 8 березня
Анастасія Ковач-Петрушенко 648
Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
сьогодні, 07:40 Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
Дід Панас 2812
Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
5 березня, 23:22 Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
Юрий Касьянов 3792
Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі: головне за тиждень
5 березня, 22:02 Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі: головне за тиждень
Наталія Косякова 778
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Савченко зреклася депутатської недоторканності
 21 лютого , 08:47
Наслідки для Росії будуть катастрофічними, – Аваков про напад на Україну
 16 лютого , 17:25
Апельсини, фотографії та навіть макарони: як оригінально прикрасити ялинку
 25 грудня 2016 , 15:16
Волонтер розповів, як "Укрзалізниця" пропонує проїхатись за 15 тисяч гривень
6 січня , 23:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук