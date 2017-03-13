Вбивство Шеремета: слідство підозрює бійців Нацгвардії

У вбивстві журналіста Павла Шеремета можуть бути замішані бійці Національної гвардії України. Слідство просить доступ до телефонних переговорів з бази "Азова"

Про це заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв в інтерв'ю DW.

Повірте, над розслідуванням цієї справи працює величезна кількість людей у поліції. Паралельно працює і тісно співпрацює з нами ще й цілий департамент СБУ. Однак весь негатив чомусь дістається нам,

– сказав Князєв

Також він додав, що поліція розглядає версію про причетність до злочину бійців Нацгвардії. "У тому числі", – сказав він.

Князєв також прокоментував заяву нардепа Антона Геращенко про схожість спроби замаху на нього з вбивством Шеремета. Сказав, що у радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка "немає доступу до матеріалів слідства".

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Нагадаємо, що вранці 20 липня в центрі Києва стався вибух машини, в якій їхав відомий журналіст Павло Шеремет.

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України, операцією щодо здійснення якого керували з території Росії, а саме кремлівські спецслужби.