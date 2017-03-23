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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Вбивство Вороненкова сталося на очах журналістів загальнонаціонального каналу

13:17, сьогодні 48
Наслідки стрілянини в центрі Києва
Наслідки стрілянини в центрі Києва / ТСН

Кореспонденти українського 5 Каналу стали безпосередніми свідками стрілянини в центрі Києва, в результаті якої загинув екс-депутат російської Держдуми Денис Вороненков.

Про це в ефірі мовника розповів журналіст Сергій Барбу.

За його словами, знімальна група 5 Каналу поверталась зі зйомок у іншій частині Києва, коли почула звуки пострілів.

"Їх було декілька, приблизно п'ять. Вийшли з машини, побачили одразу, що на тротуарі лежать троє чоловіків. Один весь у крові, один – при свідомості, третій – без свідомості", – зазначив журналіст.

Також він додав, що миттєво на місце інциденту прибула поліція та швидкі.

"Патруль, що якраз був неподалік забрав чоловіка, який був при свідомості. Щодо того, що лежав без свідомості, то медики констатували його смерть. Іншого чоловіка без свідомості забрали до лікарні. Від додаткових коментарів лікарі відмовились", – розповів Барбу.

Читайте також: У СБУ прокоментували стрілянину в Києві

Нагадаємо, уранці 23 березня в центрі Києві сталася смертельна стрілянина. Вбитим виявився колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков.

За словами прес-служби поліції Києва, охоронець політика зумів поранити кілера – обидва наразі перебувають у лікарні.

Теги: Вбивство Вороненкова Україна Київ журналісти ЗМІ Медіа Кримінал
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