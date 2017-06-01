Вбивця Гонгадзе заявив про тиск з боку невідомих у масках в його камері

Колишній генерал МВС Олексій Пукач, якого засудили за вбивство відомого журналіста Георгія Гонгадзе, стверджує, що невідомі в масках на нього тиснуть як фізично, так і психологічно.

Про це він заявив під час розгляду касаційної скарги на його довічний вирок, передає ТСН.

Так, за словами колишнього генерала, невідомі в масках обшукують його камеру та забирають ліки.

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Зауважимо, що такий тиск він сприймає як вимогу дати потрібні покази.

Відтак, після таких слів Вищий спеціалізований суд спрямував заяву про злочин разом із аудіозаписом слів Пукача до ГПУ, СБУ та НАБУ.

Крім того, суд задовольнив клопотання потерпілого Подольського та засудженого Пукача.

Також було видалено із процесу багаторічного представника вдови Гонгадзе Мирослави – Валентину Теличенко.

Ресурс нагадує, що Теличенко видалили з процесу ще у 2011 році, проте вона, попрри заборону, регулярно відвідувала судові засідання.

Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, а згодом у лісі на Київщині знайшли його обезголовлений труп.



6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року Печерським райсудом столиці.