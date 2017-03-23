Вбивця Вороненкова помер у лікарні

У лікарні помер кілер, який вбив у центрі Києва колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова.

Цю інформацію журналістам підтвердив головний лікар Київської міської лікарні №17 Микола Дьомін.

Головний лікар Дьомін Микола Іванович повідомив про смерть кіллера, який вбив Вороненкова pic.twitter.com/fcjUqiBqB1 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 березня 2017 р.

Цю інформацію також підтверджують у поліції.

Нагадаємо, приблизно об 11:25 23 березня у центрі Києва пострілом впритул був вбитий колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков. Його охоронець зумів поранити нападника і їх обох госпіталізували з місця трагедії.



Впродовж останніх трьох місяців Денис Вороненков разом з сім'єю жив в Україні і отримав українське громадянство. Він був одним із свідків у справі про державну зраду президента втікача Віктора Януковича.