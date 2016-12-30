Вбивцю патрульних поліцейських в Дніпрі визнали осудним

На початку січня матеріали кримінального провадження будуть відкриті для ознайомлення підозрюваному.

Вбивця патрульних поліцейських в Дніпрі визнаний осудним. Про це повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин, пише Tyzhden.

Під час досудового розслідування вбивства патрульних поліцейських в Дніпрі допитали понад 150 чоловік і провели 44 судових експертизи. Зокрема, нині завершено судово-психіатричну експертизу підозрюваного, згідно з якою він визнаний осудним,

– повідомив він.

Затриманий Олександр Пугачов звинувачується не тільки у вбивстві двох патрульних поліцейських, але і в посяганні на життя водія маршрутного таксі.

Читайте також: Геращенко розповів, що відволікло загиблих патрульних у Дніпрі

Слідчий і процесуальний керівник у провадженні вважають вину підозрюваного доведеною. Її підтверджують очевидці, матеріали з відеореєстраторів загиблих поліцейських, камери відеоспостереження, а також висновки експертиз.

Доведено, що поранення підозрюваному були нанесені саме з пістолета загиблого патрульного.

На початку січня матеріали кримінального провадження будуть відкриті для ознайомлення підозрюваному, а терміни скерування до суду обвинувального акта залежать від того, з якою швидкістю сторона захисту буде знайомитися з матеріалами,

– зазначив прокурор.

Нагадаємо, 25 вересня у Дніпрі сталося жахливе вбивство двох патрульних. Колишній боєць батальйону "Торнадо" Олександр Пугачов влаштував стрілянину з поліцейськими.



Патрульний Артем Кутушев загинув на місці, а його колега – Ольга Макаренко від отриманих травм померла у лікарні.



Пізніше підозрюваного затримали у лікарні, куди він звернувся за допомогою. Там йому вручили підозру про скоєння злочину, а також допитали.



Опісля затриманого перевели в СІЗО.