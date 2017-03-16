06:28
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 23:00: Аудитор НАБУ. Вибори у Нідерландах
Випуск новин
02:19, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Вболівальники приєднались до масової бійки регбістів у Франції

05:35, сьогодні 126
Гравці вирішили визначити сильнішого кулаками
Гравці вирішили визначити сильнішого кулаками / Соцмережі

Під час матчу четвертого за силою французького дивізіону з регбі Федераль 2 між клубами "Стад Ніцца" та "Бедаррід Регбі" сталася масова бійка за участю регбістів, до якої згодом приєднались і уболівальники.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

Зауважимо, що спершу бійку влаштували гравці обох команд , які цілими складами (близько 30 осіб – по 15 з кожного боку) почали з’ясовувати стосунки.

Проте вже за деякий час до них приєдналися і агресивно налаштовані уболівальники.

До слова, згодом регбісти все ж дограли – перемогу святкував "Бедаррід" із рахунком 26:20.


Le match du Stade Niçois dégénère en bagarre... nice-matin

Читайте також: Фанати та хокеїсти влаштували бійку просто під час гри: з'явилося відео

Теги: Ультрас Сутички Франція
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
сьогодні, 03:36 Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
Блог Медіа 934
Головні новини 15 березня: офіційна блокада Донбасу та зрив засідання Ради
15 березня, 22:04 Головні новини 15 березня: офіційна блокада Донбасу та зрив засідання Ради
800
Постись как Иисус
15 березня, 22:02 Постись как Иисус
Євген Клопотенко 850
Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк
15 березня, 21:37 Камуфляжний бардак у Раді, або хто кому Парасюк
Дмитро Бобрицький 3863
15 березня, 20:05 "Замурували": чому в Україні досі діють російські банки
Інна Жолобович 1095
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Українець став одним із головних у ПАРЄ, спроба держперевороту в Україні, – головне за добу
24 січня , 08:00
П’яні працівники СБУ каталися нічним Києвом: поліція влаштувала гонитву
 25 листопада 2016 , 08:59 7
Сім’я скандального Царьова намагається видворити з дому переселенців
 26 січня , 11:34 1
Не думаю, що вона завербована, – Ярош про гучні заяви Савченко
 7 листопада 2016 , 12:32 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук