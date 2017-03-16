Вболівальники приєднались до масової бійки регбістів у Франції

Під час матчу четвертого за силою французького дивізіону з регбі Федераль 2 між клубами "Стад Ніцца" та "Бедаррід Регбі" сталася масова бійка за участю регбістів, до якої згодом приєднались і уболівальники.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

Зауважимо, що спершу бійку влаштували гравці обох команд , які цілими складами (близько 30 осіб – по 15 з кожного боку) почали з’ясовувати стосунки.

Проте вже за деякий час до них приєдналися і агресивно налаштовані уболівальники.

До слова, згодом регбісти все ж дограли – перемогу святкував "Бедаррід" із рахунком 26:20.

Читайте також: Фанати та хокеїсти влаштували бійку просто під час гри: з'явилося відео