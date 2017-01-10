Вчені підрахували скільки треба займатись спортом для профілактики хвороб

Британські вчені підрахували, яка мінімальна доза для занять спортом, щоб запобігти різноманітних захворювань.
Про це пише EurekAlert, інформує korrespondent.net.
Аби запобігти передчасній смерті достатньо 75-ти хвилин бігу або 150-ти хвилин швидкої ходьби на тиждень.
До такого висновку вчені прийшли після проведених досліджень з 1994 по 2012 роки. Участь у випробуваннях взяли тисячі респондентів з Шотландії та Англії, середній вік яких склав 59 років.
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