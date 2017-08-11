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Вчені б’ють на сполох: 2016 рік – найтеплішим в історії спостережень

09:16, сьогодні 0
Глобальне потепління встановило нові антирекорди
Глобальне потепління встановило нові антирекорди / h2t.ru

Американські вчені представили нову доповідь про глобальне потепління клімату, згідно з яким концентрація парникових газів встановила новий рекорд, а 2016 рік у цілому став найтеплішим в історії спостережень

Про це йдеться в доповіді Національної адміністрації з дослідження океанів і атмосфери (NOAA) США.

До цього найтеплішим вважався 2015 рік. Автори доповіді встановили, що більшість показників зміни клімату продовжують "зберігають тенденції потепління", а показники температур поверхні океану і землі, рівень моря і рівень концентрації парникових газів в атмосфері побили рекорди 2015 року.

Результати минулого року були викликані впливом довгострокового глобального потепління і явищем Ель-Ніньо, яке представляє собою коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану.

Концентрація парникових газів в атмосфері в 2016 році досягла рекордного рівня в історії 402,9 ppm, що на 3,5 більше, ніж роком раніше. Це найбільше зростання за рік протягом останніх 58 років.

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Збільшення температури поверхні суші і океану в 2016 році коливалася від 0,45 до 0,56 градуса Цельсія. Рівень моря піднявся на 82 мм, також встановивши рекорд з 1993 року, коли почалися спостереження за цим показником.

Над доповіддю працювали вчені з національних центрів NOAA разом більш ніж з 450 колегами з майже 60 країн.

Теги: LifeStyle екологія
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