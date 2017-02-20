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Вчені довели, що не можна пити чай з молоком

00:21, сьогодні 864 Читать новость на русском
Краще не додавати молоко у чай
Краще не додавати молоко у чай / http://www.vladtime.ru

Пити чай з молоком може й смачно, але це не корисно для здоров’я. Принаймні в цьому переконують німецькі вчені.

Про це інформує European Heart Journal, пише neboley.com.ua.

Медики запевняють, чорний чай позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи. Він стабілізує кров'яний тиск і захищає від гіпертонії.

Справа втому, що цей напій містить катехіни, які сприяють утворенню окису азоту, що в свою чергу призводить до розширення кровоносних судин. Однак, коли ми додаємо в чай молоко, білки-казеїни, що містяться в молоці, знижують концентрацію катехінів у чаї.

Читайте також: Чому корисно пити білий чай: переконливі аргументи

Теги: Здорове харчування LifeStyle дослідження
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