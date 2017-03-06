Вчені хочуть вирощувати їжу на Марсі

Вчені NASA планують розробити методику, яка дозволить вирощувати продукти харчування на Марсі.

Фахівці агентства переконують, що люди заселять планету, якщо там можна буде забезпечити себе найнеобхіднішим, передає Рhys.org.

Науковці планують провести масштабні дослідження, які в майбутньому дозволять вирощувати їжу в замкнутих системах на червоній планеті. Вартість проекту складає близько 15 мільйонів доларів та триватиме не менше 5 років.

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Мова йде не тільки про продукти харчування, а й про медикаменти, основні матеріали для ремонту та інші предмети першої необхідності.