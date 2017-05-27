Вчені лякають: паперові гроші можуть призвести до смертельних хвороб

Вчені з університету Гонконгу заявляють, що паперові гроші можуть бути причиною серйозних захворювань, адже переносять чимало бактерій і мікроорганізмів.

Про це пише видання Hyser.com.ua.

Вчені провели дослідження та стверджують, майже всі банкноти є переносниками бактерій, часто ці бактерії смертельно небезпечні.

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Зокрема, паперові банкноти переносить небезпечні штами E.coli (кишкова паличка), які можуть стати причиною важких отруєнь. А на деяких грошах виявили бактерії, що провокують холеру.

Окрім того, як стверджують науковці, на грошах є набагато більше мікроорганізмів, ніж, до прикладу, в громадському транспорті. Справа в тому, що паперові банкноти поглинають в себе бактерії з навколишнього середовища.

Тож після кожного контакту з грошима бажано мити руки або користуватись антисептиком. Окрім того, експерти наголошують, маленьких дітей, особливо тих, які "все тягнуть до рота", варто зовсім убезпечити від контакту з паперовими грошима.