Вчені NASA показали унікальний знімок Юпітера

Космічний апарат "Юнона", який вивчає систему Юпітера, зробив знімок вируючих в південній півкулі планети ураганів.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

На світлині можна побачити хмари, які обертаються навколо овальної системи хмар на Юпітері.

Варто зауважити, для того, щоб звернути увагу на стихію і турбулентні сили навколо урагану, вчений Роман Ткаченко змінив кольори зображення.

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Додамо, що космічний апарат зробив знімок, перебуваючи на відстані майже 15 тисяч кілометрів над поверхнею Юпітера.