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Вчені NASA показали унікальний знімок Юпітера

18:51, сьогодні 1782 Читать новость на русском
Юпітер
Юпітер / NASA

Космічний апарат "Юнона", який вивчає систему Юпітера, зробив знімок вируючих в південній півкулі планети ураганів.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

На світлині можна побачити хмари, які обертаються навколо овальної системи хмар на Юпітері.

Варто зауважити, для того, щоб звернути увагу на стихію і турбулентні сили навколо урагану, вчений Роман Ткаченко змінив кольори зображення.

Читайте також: Як виглядає поверхня Марса : в NASA опублікували вражаючий знімок

Додамо, що космічний апарат зробив знімок, перебуваючи на відстані майже 15 тисяч кілометрів над поверхнею Юпітера.

Теги: LifeStyle Космос NASA
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