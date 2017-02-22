Вчені назвали 4 причини хропіння

З хропінням люди стикаються неодноразово протягом всього життя. Інколи ми дратуємось, як хтось інший не дає нам заснути, інколи – не помічаємо хропіння за собою. Проте такий недолік свідчить не лише про погану звичку, а й про ряд хронічних захворювань і недуг.

Liza зібрала та класифікувала 4 причини, чому люди хроплять:

1. Такенсуке Ікемацу був одним з перших, хто детально вивчав природу хропіння, внаслідок чого і отримав прізвисько "батько хропіння". Протягом сорока років, доктор визначив, що саме звуження верхніх дихальних шляхів призводить до виникнення хропіння. Адже якщо збільшуються хоч якісь м'які тканини в глотці, це автоматично призводить до виникнення хропіння.

Однак ці дані не є однозначними, адже часто можна зустріти людей, у яких немає ніяких захворювань, але хропіння не перестає їх хвилювати.

2. Ще однією причиною хропіння вважається зменшення тонусу м'язів в м'яких тканинах глотки. А відбувається це під час швидкої фази сну, коли м'язи найбільш розслаблені. Тому, якщо людина спить на спині, її язик падає назад, закриваючи верхні дихальні шляхи. І лише з часом тонус тканин глотки стає менш пружним, розтягується і як наслідок призводить до хропіння.





3. Багато лікарів схильні стверджувати, що саме надмірна вага є причиною виникнення хропіння у людей. Однією з теорій є те, що жир, який знаходиться в черевній порожнині, може тиснути на діафрагму і тим самим стискати трахею.

Також, під час досліджень, було виявлено, що люди, які сидять на дієті, хроплять набагато менше. Однак у тих людей, у яких спостерігалось хропіння до того, як вони набрали вагу, схуднення в даному випадку не допомагало.

4. Кажуть, що значне вживання алкоголю перед сном, так само як і куріння призводять до того, що засинаючи, м'язи м'яких тканин глотки розслабляються та розтягуються. А під час куріння слизова оболонка глотки збільшується, так як виділяється значна кількість слизу. Це в свою чергу веде до зменшення повітряного проходу.

Часто вживання антибіотиків і снодійних теж є причиною утворення хропіння.

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