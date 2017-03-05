Вчені назвали найнебезпечніший продукт для здоров'я

Науковці склали список найбільш шкідливих для людини продуктів.

За результатами досліджень фахівців з Центру контролю і профілактики захворювань США, найнебезпечнішими для здоров'я людини виявились хлібобулочні вироби.

Також до антирейтингу потрапили: їжа швидкого приготування, сири, картопляні чіпси, піца, попкорн, макаронні вироби та дещо з м'ясних, зокрема, ковбаси.

Вчені зазначили, що саме ці продукти провокують хвороби серця і судин. Але основну небезпеку становлять не продукти, а сіль, яка в них міститься. Вона викликає підвищення артеріального тиску.

Фахівці рекомендують виробникам продуктів харчування хоча б на чверть зменшити використання солі. Адже це дозволить зберегти життя багатьом людям.

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До слова, група європейських стоматологів оприлюднили список овочів, які негативно впливають на зубну емаль, зокрема, призводять до її знищення.