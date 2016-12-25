Вчені назвали несподівану причину, що провокує поганий сон

Це може багато кого здивувати, але американські науковці впевненні, однією з причин проблем зі сном є погане харчування.

Про це пише neboley.com.ua. До такого висновку дійшли американські дослідники з Медичної школи Пенсильванського університету. Вони порівняли дані про тривалість сну і раціон харчування учасників дослідження. Враховували також і інші фактори. Відтак, вчені з’ясували, що найбільше число калорій вживали люди, що спали по 5-6 годин на добу. При цьому їхня їжа була одноманітна. А от люди, які харчувалися різноманітно і збалансовано, спали по 7-8 годин. Найкоротшим був сон у тих, хто п'є мало води. Читайте також: Що їдять довгожителі: ТОП-5 країн

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