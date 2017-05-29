Вчені назвали незвичні способи подолання стресу

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Науковці підтвердили, що щасливі спогади – це найдієвіші ліки проти стресу та переживань.
Про це пише Health.
Такий експеримент провели учені з Рутгерського університету, де професор психології Маурісіо Дельгадо та його колега Меган Спір попросили групу добровольців занурити руки в крижану воду. Частина учасників повинна була в цей час згадувати про щось хороше, а частина – ні.
Виявилося, що в людей, які згадували щасливі миті, рівень кортизолу зріс не так сильно, як у тих, хто думав про щось нейтральне.
Науковці вирішили перевірити дослідження і повторили цей самий експеримент з іншою командою піддослідних, але на цей раз провели й сканування їхнього мозку.
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Вони побачили, що в учасників, які пригадували щасливі миті свого життя, підвищувалася активність частини мозку, пов’язаної з регуляцією емоцій та когнітивним контролем.
На думку дослідника Дельгадо їм потрібні подальші дослідження, щоб з'ясувати, чи справді залежить потужність цього позитивного ефекту від "контенту" спогадів.