Вчені назвали причину, чому у високих людей менша тривалість життя

Незважаючи на високий ріст і наче здоровий вигляд людей, вчені зробили висновок, що у них спостерігається тенденція зниження самої якості життя.

Як розповіли у Citizen, люди через свій високий зріст відповідно змушені вживати більшу кількість калорій, що призводить до швидкого "зношування" організму.

Вчені з дослідницького центру в Уайтхоллі провели дослідження і помітили, що поряд з високим ростом людина набуває ймовірність розвинути якусь із смертельних захворювань. Серед таких хвороб найчастіше високі люди вмирають від раку або серцево-судинних захворювань.

Щодо високих жінок, вони найімовірніше можуть страждати від раку у постклімактеричному житті.

Що стосується природної гіпотези, то генетика теж визначає ріст. "Зріст сім'ї" передається за допомогою генів, які визначають ріст людини. Такий ген під назвою FOXO3 може створити свій гіпотетичний зв'язок між тривалістю життя, ростом і споживанням калорій, які потрібні у зростаючому організмі.

Нагадаємо, що зовсім недавно помер молодий актор з "Гри престолів" Ніл Фінглтон, який славився своїм ростом в 233 сантиметри. Він був найвищою людиною Великобританії і Європейського Союзу.

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