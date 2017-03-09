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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Вчені назвали продукт для лікування депресії

22:03, сьогодні 1314 Читать новость на русском
Йогурт впливає на наш емоційний стан
Йогурт впливає на наш емоційний стан / www.gettyimages.com

Усім відомо, що йогурт корисний для травлення, здорової шкіри та сяючого волосся. А тепер дослідження показало, що цей продукт також ефективно лікує депресію.

У йогуртах містяться бактерії Lactobacillus, які впливають на багато аспектів здоров'я – вони знижують рівень артеріального тиску, стресу та зменшують симптоми депресії, пише Daily Mail.

Як з’ясували дослідники, завдяки регулярному вживанню йогурту кількість лактобактерій у кишечнику буває достатньою для того, щоб впливати на рівень метаболітів у крові під назвою кінуренін, які і розкручують депресію.

Коли показники лактобактерій у кишечнику падають, відповідно рівень кінуренін зростає і симптоми депресії загострюються.

Науковці з Університету Вірджинії стверджують, що результати дослідження дають нові докази великої цінності мікробіома (мікроорганізми, які колонізують тіло людини – 24) кишечника у стабілізації емоційного фону людини та лікування психічних розладів.

Це особливо важливо, адже для лікування депресії використовують препарати, які токсичні для організму, вони викликають масу небажаних побічних ефектів.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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