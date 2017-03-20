23:07
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, сьогодні
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Рейдерський напад на пансіонат. Звинувачення Порошенка
Випуск новин
22:09, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Вчені назвали спосіб життя найздоровіших людей на Землі

22:04, сьогодні 1402 Читать новость на русском
Представники болівійського племені Tsimane їдять багато рису
Представники болівійського племені Tsimane їдять багато рису / Фото з відкритих джерел

Американські вчені з'ясували, чим харчуються представники болівійського племені Tsimane, які, на переконання експертів, мають найздоровіше серце.

Результати дослідження опубліковані в журналі Lancet, повідомляє видання Gizmodo.

У досліді взяли участь 705 болівійців. Науковці визначили індекс коронарного кальцію (САС) – показник, за яким визначають ризик ішемічної хвороби серця. Якщо індекс дорівнює 100-400 – це означає, що в людини є ймовірність хвороби серця.

Виявилося, що у 85 % представники болівійського племені, які брали участь в експерименті, цей показник у межах від одного до ста.

За словами вчених, такий низький ризик серцево-судинних захворювань пов'язаний зі здоровим способом життя. Люди у цьому племені не курять і не вживають алкоголь, а в день роблять 15-17 тисяч кроків.

Також на здоров’я впливає і раціон болівійців – його значну частину складають рис, кукурудза, корінь маніока і овочеві банани плантан. Ще вони вживають багато горіхів. Загалом 72 % калорій надходить в організм з вуглеводами, а 14 % – з жирами. Решта припадає на білки, проте в племені їдять більше пісного м'яса, ніж це роблять жителі західних країн.

Читайте також: Найпопулярніші міфи про здорове харчування, в які ми досі віримо

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Принципы честного человека не позволят жать руку
сьогодні, 22:02 Принципы честного человека не позволят жать руку "регионалу"
Юрий Касьянов 331
Про дивну логіку влади і викриту змову
сьогодні, 21:30 Про дивну логіку влади і викриту змову
Богдан Яременко 1061
сьогодні, 21:01 "На камеру": як тепер відбуватиметься техогляд автомобілів
Анна Косинська 892
Стоп-кран від МВФ: причини і наслідки призупинення надання кредиту Україні
сьогодні, 20:02 Стоп-кран від МВФ: причини і наслідки призупинення надання кредиту Україні
Інна Жолобович 1387
Жартувати і позичати гроші треба раптово: ТОП-12 найяскравіших цитат Девіда Рокфеллера
сьогодні, 19:08 Жартувати і позичати гроші треба раптово: ТОП-12 найяскравіших цитат Девіда Рокфеллера
1523
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук