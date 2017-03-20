Вчені назвали спосіб життя найздоровіших людей на Землі

Американські вчені з'ясували, чим харчуються представники болівійського племені Tsimane, які, на переконання експертів, мають найздоровіше серце.

Результати дослідження опубліковані в журналі Lancet, повідомляє видання Gizmodo.

У досліді взяли участь 705 болівійців. Науковці визначили індекс коронарного кальцію (САС) – показник, за яким визначають ризик ішемічної хвороби серця. Якщо індекс дорівнює 100-400 – це означає, що в людини є ймовірність хвороби серця.

Виявилося, що у 85 % представники болівійського племені, які брали участь в експерименті, цей показник у межах від одного до ста.

За словами вчених, такий низький ризик серцево-судинних захворювань пов'язаний зі здоровим способом життя. Люди у цьому племені не курять і не вживають алкоголь, а в день роблять 15-17 тисяч кроків.

Також на здоров’я впливає і раціон болівійців – його значну частину складають рис, кукурудза, корінь маніока і овочеві банани плантан. Ще вони вживають багато горіхів. Загалом 72 % калорій надходить в організм з вуглеводами, а 14 % – з жирами. Решта припадає на білки, проте в племені їдять більше пісного м'яса, ніж це роблять жителі західних країн.

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