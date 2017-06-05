Вчені назвали їжу, яка може замінити секс

Науковці встановили групу продуктів, які провокують в організмі людини вироблення так званих "гормони щастя" – дофаміну і серотоніну.

Про це пише видання пише BuzzFeed.

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Отож, вищезгадані гормони виробляють продукти: банани, шоколад, молоко, інжир та риба.

Як відомо , саме дофамін і серотонін виробляються в організмі під час сексу.

Науковці переконують, повністю замінити статевий акт ці продукти не зможуть. Однак, вони допоможуть ліквідувати проблеми в організмі, які виникають через тривале утримання без сексу.