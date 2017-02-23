Вчені показали шокуючі кадри тріщини в антарктичному шельфі

Масивна тріщина в антарктичному шельфі збільшилась до розмірів однієї з найбільших будівель світу – Empire State Building.
Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на дослідників з британського проекту MIDAS.
Фахівці стурбовані тим, якщо відколиться величезний льодовик Larsen C, то він може створити айсберг площею понад п'ять тисяч квадратних кілометрів.
А це, в свою чергу, зробить нестійким весь шельф.
Вчені також зауважили, що такий розвиток подій загрожуватиме значним підвищенням рівня моря.
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