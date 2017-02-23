19:00
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 17:00: Пожежа у Коломиї. Мандри Насірова
Випуск новин
17:49, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Вчені показали шокуючі кадри тріщини в антарктичному шельфі

18:55, сьогодні 71
Тріщина в антарктичному шельфі
Тріщина в антарктичному шельфі / dailymail.co.uk

Масивна тріщина в антарктичному шельфі збільшилась до розмірів однієї з найбільших будівель світу – Empire State Building.

Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на дослідників з британського проекту MIDAS.

Фахівці стурбовані тим, якщо відколиться величезний льодовик Larsen C, то він може створити айсберг площею понад п'ять тисяч квадратних кілометрів.

А це, в свою чергу, зробить нестійким весь шельф.

Вчені також зауважили, що такий розвиток подій загрожуватиме значним підвищенням рівня моря.

Читайте також: В Антарктиді відколовся ще один велетенський айсберг

Читайте також: Екологи опублікували тривожні дані

Теги: екологія LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Як Усик гамселив Гловацьки: фоторепортаж
 18 вересня 2016 , 04:59 5
Студентів і бюджетників автобусами звозять на похорон "Гіві": з'явилось фото
 10 лютого , 13:41
Стало відомо, скільки зброї роздав депутатам Аваков: цифри вражають
 29 січня , 22:18 14
Путін з Радбезом РФ обговорив конфлікт на Донбасі
10 лютого , 00:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук