Вчені показали унікальні кадри руйнівного торнадо на Марсі

Марсохід Curiosity, який зараз досліджує поверхню Червоної планети, надіслав на Землю унікальні світлини торнадо на Марсі.

Як пише Planet Today, кадри були зроблені неподалік від кратера Гейл.

Спеціалісти NASA із серії знімків змонтували відео, на котрому добре видно піщаний вихор, який сформувався в розрідженій атмосфері Марса під дією сонячного тепла.

Коли ми говоримо "руйнівне торнадо на Марсі", то в цьому є дуже велика частка іронії. Повітряна оболонка Марса відрізняється від земної атмосфери дуже низькою щільністю, тому максимум, що може зробити найжахливіший марсіанський вітер – це розтріпати вам волосся. Проте вітер небезпечний для обладнання марсоходів,

— розповіли в NASA.

Однак спеціалісти зазначили, що деколи такий вітер може бути навіть корисним для марсоходів, адже він здатен чистити панелі від пилюки та піску.

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