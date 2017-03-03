12:24
3 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля
22:11, 2 березня
Вєсті.UA. У Захарченка весняне загострення маразму. Савченко хоче, щоб до неї торкалися
Вєсті.UA
21:29, 2 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Обшуки в
Випуск новин
12:02, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Технології
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вчені показали унікальні кадри руйнівного торнадо на Марсі

11:37, сьогодні 937 Читать новость на русском
Марсохід Curiosity показав фото торнадо
Марсохід Curiosity показав фото торнадо / ria.ru

Марсохід Curiosity, який зараз досліджує поверхню Червоної планети, надіслав на Землю унікальні світлини торнадо на Марсі.

Як пише Planet Today, кадри були зроблені неподалік від кратера Гейл.

Спеціалісти NASA із серії знімків змонтували відео, на котрому добре видно піщаний вихор, який сформувався в розрідженій атмосфері Марса під дією сонячного тепла.

Коли ми говоримо "руйнівне торнадо на Марсі", то в цьому є дуже велика частка іронії. Повітряна оболонка Марса відрізняється від земної атмосфери дуже низькою щільністю, тому максимум, що може зробити найжахливіший марсіанський вітер – це розтріпати вам волосся. Проте вітер небезпечний для обладнання марсоходів,
— розповіли в NASA.

Однак спеціалісти зазначили, що деколи такий вітер може бути навіть корисним для марсоходів, адже він здатен чистити панелі від пилюки та піску.

Читайте також: Вчені знайшли медузу, схожу на НЛО: заворожуюче відео

Теги: Марс наука Космос LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Вестерн по-українськи, або Погоня за Насіровим
сьогодні, 12:00 Вестерн по-українськи, або Погоня за Насіровим
Дід Панас 389
Як провалити фіскальну політику України
сьогодні, 10:28 Як провалити фіскальну політику України
Ціна держави 661
Судьба российского солдата – сдохнуть, если не на Донбассе, так в Сирии
сьогодні, 08:06 Судьба российского солдата – сдохнуть, если не на Донбассе, так в Сирии
Злой Одессит 2583
Как регионалы зарабатывают миллионы на контрабанде через
сьогодні, 05:44 Как регионалы зарабатывают миллионы на контрабанде через "ЛНР"
Блог Медіа 2518
Дипломатичні інтриги після
2 березня, 22:01 Дипломатичні інтриги після "смерті" Чуркіна лише починаються
Катерина Одарченко 2633
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук