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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вчені показали, як виглядатиме унікальний "космічний трамвай"

17:58, сьогодні 959 Читать новость на русском
"Космічний трамвай" / popmech.ru

Американський інженер Джеймс Пауелл, який працював над технологією магнітної левітації, розробив "електромагнітну гармату" для запуску апаратів у космос без використання ракет.

Про це повідомляє видання "Популярная механика".

Вчений вже запатентував систему Space Tram, яка використовує технології вакуумного транспорту Hyperloop і потягів на магнітній левітації.

За проектом Пауелла, космодром створять у вигляді великої вакуумної труби, спрямованої вгору. Поміщений в неї об'єкт зможе розігнатися до швидкості, близької до другої космічної, адже тертя в трубі відсутнє.

За таких умов "космічний трамвай" подолає гравітацію планети і, за необхідності, залишиться на орбіті. Планується, що система безракетного запуску першого покоління працюватиме з апаратами вагою до 100 кілограмів, а друге покоління вже зможе оперувати базовими капсулами з пасажирами на борту.

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Теги: LifeStyle Космос Розробки
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