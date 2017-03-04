Вчені показали, як виглядатиме унікальний "космічний трамвай"

Американський інженер Джеймс Пауелл, який працював над технологією магнітної левітації, розробив "електромагнітну гармату" для запуску апаратів у космос без використання ракет.
Про це повідомляє видання "Популярная механика".
Вчений вже запатентував систему Space Tram, яка використовує технології вакуумного транспорту Hyperloop і потягів на магнітній левітації.
За проектом Пауелла, космодром створять у вигляді великої вакуумної труби, спрямованої вгору. Поміщений в неї об'єкт зможе розігнатися до швидкості, близької до другої космічної, адже тертя в трубі відсутнє.
За таких умов "космічний трамвай" подолає гравітацію планети і, за необхідності, залишиться на орбіті. Планується, що система безракетного запуску першого покоління працюватиме з апаратами вагою до 100 кілограмів, а друге покоління вже зможе оперувати базовими капсулами з пасажирами на борту.
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